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Сколько в Кыштыме стоит первоклассник?

Сегодня, 09:31 Категория: Экономика и бизнес
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На этой неделе мы проехались по некоторым кыштымским магазинам и отделам с канцтоварами, чтобы узнать среднюю стоимость чека на школьную атрибутику. В расчёт не брали одежду и обувь, а присматривались только к принадлежностям. Цены записывали минимальные. Все они представлены в таблице.

 

549 первоклассников сядут в этом году за парты в школах Кыштымского городского округа.

 

Цены на канцелярские принадлежности (по состоянию на 6 августа 2021 года)

 

КанцПарк

Отдел в ЦУМе

«Школьник»

Доброцен

Отдел в «Домино»

Юником

Рюкзак

От 980 р.

От 630 р

От 640 р.

Не было

От 750 р.

Не было

Тетрадь, 12 листов (клетка, линейка)

От 7 р.

От 5 р.

От 6 р.

1 р.

2 р. 50к.

Не было

Тетрадь, 48 листов

От 24 р.

От 26 р.

От 21 р.

12р. 90 к.

От 17 р.

17 р.

Цветная бумага (16 листов, 8 цветов)

От 14 р. (8 листов)

От 20 р.

От 16 р.

Не было

От 20 р.

От 17 р.

Цветной картон (А4, 8 листов)

От 41 р.

От 35 р.

От 62 р.

Не было

35 р.

30 р.

Белый картон (А4, 8 листов)

От 30 р.

От 33 р.

Не было

17р. 90 к.

От 35 р.

Не было

Пенал широкий (1 секция, на замке)

От 97 р. (узкий)

От 90 р.

От 295 р.

51р. 90 к.

От 195 р.

От 55 р.

Краски (6 цветов)

От 80 р. (12 цв.)

От 58 р.

От 71 р. (8 цветов)

Не было

От 52 р.

От 43 р. (16 цв)

Пластилин (6 цветов)

От 52 р. (8 цв.)

От 30 р.

От 37 р.

Не было

От 53 р.

34 р. (9 цв)

Альбом для рисования (А4, 24 листа)

От 47 р.

От 36 р.

От 40 р.

26 р. 90к.

40 р.

33 р.

Дневник с твёрдой обложкой

От 36 р. (в мягкой обложке)

От 37 р.

От 70 р.

33 р.

От 80 р.

Не было
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Теги: Кыштым канцтовары цены первоклассники

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