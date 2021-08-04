Сколько в Кыштыме стоит первоклассник?

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На этой неделе мы проехались по некоторым кыштымским магазинам и отделам с канцтоварами, чтобы узнать среднюю стоимость чека на школьную атрибутику. В расчёт не брали одежду и обувь, а присматривались только к принадлежностям. Цены записывали минимальные. Все они представлены в таблице.

549 первоклассников сядут в этом году за парты в школах Кыштымского городского округа.

Цены на канцелярские принадлежности (по состоянию на 6 августа 2021 года)