Сколько в Кыштыме стоит первоклассник?
Сегодня, 09:31 Категория: Экономика и бизнес
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На этой неделе мы проехались по некоторым кыштымским магазинам и отделам с канцтоварами, чтобы узнать среднюю стоимость чека на школьную атрибутику. В расчёт не брали одежду и обувь, а присматривались только к принадлежностям. Цены записывали минимальные. Все они представлены в таблице.
549 первоклассников сядут в этом году за парты в школах Кыштымского городского округа.
Цены на канцелярские принадлежности (по состоянию на 6 августа 2021 года)
|
|
КанцПарк
|
Отдел в ЦУМе
|
«Школьник»
|
Доброцен
|
Отдел в «Домино»
|
Юником
|
Рюкзак
|
От 980 р.
|
От 630 р
|
От 640 р.
|
Не было
|
От 750 р.
|
Не было
|
Тетрадь, 12 листов (клетка, линейка)
|
От 7 р.
|
От 5 р.
|
От 6 р.
|
1 р.
|
2 р. 50к.
|
Не было
|
Тетрадь, 48 листов
|
От 24 р.
|
От 26 р.
|
От 21 р.
|
12р. 90 к.
|
От 17 р.
|
17 р.
|
Цветная бумага (16 листов, 8 цветов)
|
От 14 р. (8 листов)
|
От 20 р.
|
От 16 р.
|
Не было
|
От 20 р.
|
От 17 р.
|
Цветной картон (А4, 8 листов)
|
От 41 р.
|
От 35 р.
|
От 62 р.
|
Не было
|
35 р.
|
30 р.
|
Белый картон (А4, 8 листов)
|
От 30 р.
|
От 33 р.
|
Не было
|
17р. 90 к.
|
От 35 р.
|
Не было
|
Пенал широкий (1 секция, на замке)
|
От 97 р. (узкий)
|
От 90 р.
|
От 295 р.
|
51р. 90 к.
|
От 195 р.
|
От 55 р.
|
Краски (6 цветов)
|
От 80 р. (12 цв.)
|
От 58 р.
|
От 71 р. (8 цветов)
|
Не было
|
От 52 р.
|
От 43 р. (16 цв)
|
Пластилин (6 цветов)
|
От 52 р. (8 цв.)
|
От 30 р.
|
От 37 р.
|
Не было
|
От 53 р.
|
34 р. (9 цв)
|
Альбом для рисования (А4, 24 листа)
|
От 47 р.
|
От 36 р.
|
От 40 р.
|
26 р. 90к.
|
40 р.
|
33 р.
|
Дневник с твёрдой обложкой
|
От 36 р. (в мягкой обложке)
|
От 37 р.
|
От 70 р.
|
33 р.
|
От 80 р.
|
Не было