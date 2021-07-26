Кыштымским предпринимателям предлагают «перезагрузку» на горе Егоза

Сегодня, 13:02 Категория: Экономика и бизнес

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Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей на неформальную встречу, которая состоится в предстоящую пятницу, 30 июля, на Егозе.

В программе – восхождение на гору Егоза, новые знакомства и обмен опытом, а также информация о новых мерах государственной поддержки малых субъектов предпринимательства и самозанятых.





Для участия в «перезагрузке» необходима предварительная регистрация по телефону – 8 (982) 347-93-67 (Мария) и 8 (919) 122-70-55 (Татьяна).



Напомним, работа центра «Мой Бизнес» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».