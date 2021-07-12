Тайгинский ГОК оштрафован на полмиллиона рублей

Вчера, 13:16 Категория: Экономика и бизнес

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Об этом сообщается на официальном сайте Государственной инспекции труда Челябинской области. С апреля по май, в соответствии с планом проведения плановых проверок соблюдения требований трудового законодательства РФ, проведена выездная проверка в отношении ООО «Тайгинский горно-обогатительный комбинат».

В результате должностными лицами Гострудинспекции выявлено свыше 60 нарушений трудового законодательства по отношению к работникам. Так, нарушения касались обучения работников по охране труда и электробезопасности, выдаче спецодежды и средств индивидуальной защиты и др.

По результатам проверки работодателю выданы предписания об устранении выявленных нарушений в установленный срок. Юридическое лицо и должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 501 тысяча рублей.