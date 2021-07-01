Президент Владимир Путин: Будем стремиться к тому, чтобы стабилизировать цены и на строительном рынке

Сегодня, 09:03 Категория: Экономика и бизнес

79

0

Вчера во время прямой линии с главой государства на резкое удорожание строительных материалов пожаловалась жительница России. По её словам, они с семьёй задумались о строительстве дома, однако взлетевшие на материалы цены не дают мечте многих граждан о собственных домах сбыться.

Президент пообещал, что будет сделано всё возможное, чтобы решить эту проблему.

Выступление президента на эту тему комментирует председатель Союза строителей Челябинской области Юрий Десятков:

– Во время прямой линии президента Российской Федерации Владимира Путина прозвучал важный вопрос – цены на строительные материалы. Мы видим, что произошёл значительный рост и это негативно сказывается на строительной отрасли. Если в начале года минимальная цена квадратного метра, приобретаемого жилья государством под социальные проекты, на рынке Челябинской области составляла 39 тысяч за квадратный метр, то на сегодняшний день придётся заплатить в среднем 52 тысячи рулей за квадратный метр. Кроме того, есть вероятность неисполнения строительными компаниями тех контрактов, которые были заключены до повышения цен, так как в проекте смета изначально содержала другие суммы, которые сегодня по факту из-за повышения цен на строительные материалы увеличились.

Повышение цен сильно влияет и на индивидуальное жилищное строительство, граждане, которые планировали в этом году стройку вынуждены её отложить, ведь по некоторым позициям цены выросли в несколько раз. Уверен, что личное внимание главы государства к этому вопросу и меры, которые сейчас власти предпринимают, позволят стабилизировать ситуацию с ценами на стройматериалы.