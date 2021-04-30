По решению Алексея Текслера почти 30 миллионов рублей от налога на самозанятых за первый квартал будут направлены в муниципалитеты

Сегодня, 15:26 Категория: Экономика и бизнес

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Подписано распоряжение о распределении в 2021 году дотаций в бюджеты 43 муниципалитетов Челябинской области на стимулирование увеличения численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональный доход.

За первый квартал 2021 года в региональный бюджет поступило 29,8 миллионов рублей от уплаты самозанятыми налога на профессиональный доход. Эти деньги по решению главы региона в виде дотаций будут направлены в муниципалитеты. К примеру, Магнитогорск получит более трёх миллионов рублей, Миасс – более одного миллиона. По одному миллиону будет возвращено Копейску и Златоусту, а также Сосновскому муниципальному району.

Средства распределяются по такому принципу: сколько налогов на профессиональный доход в территории было уплачено, столько же в этот муниципалитет будет возвращено.

Дотации территориям будут перечисляться ежеквартально.

По данным налоговой службы, на сегодняшний день самозанятыми стали 48 645 жителей региона. С начала 2021 года к налоговому режиму присоединились 14 787 человек. Ежедневно количество граждан, выбравших новый налоговый режим, увеличивается более чем на 100.