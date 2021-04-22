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Владимир Путин: за подводку газа до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны

Вчера, 11:00 Категория: Экономика и бизнес
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Такое заявление сделал вчера президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию.

 

– Поддерживаю инициативу «Единой России» – за подводку газа до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны.

 

Такое предложение пришлось по душе многим россиянам. Жительница частного сектора Кыштымского городского округа Любовь П. с нетерпением ждёт, когда инициатива «Единой России» в плане газификации будет реализована – жительнице нашего города за подключение к газу, находящемуся буквально в 100 метрах от её дома, выставили счёт в 25 миллионов рублей.

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Теги: Путин послание Единая Россия газификация Кыштым

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