В Кыштыме труднее всего найти работу бухгалтерам и менеджерам

Вчера, 09:43 Категория: Экономика и бизнес

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Об этом свидетельствует статистика Центра занятости населения города Кыштыма.

По данным на 1 апреля, безработными признаны 11 бухгалтеров. Однако в банке вакансий для них только семь предложений. Ещё хуже обстоят дела с менеджерами. На 12 таких специалистов, оставшихся не у дел, в центре занятости нет ни одной вакансии.

А вот для врачей, швей и учителей вариантов трудоустройства предостаточно. Так, на начало месяца на учёте в центре занятости числился один учитель. Свободных вакансий для него – тринадцать. На одного дипломированного врача – 31 вакансия, а на одну швею – аж 43!

Не поддаётся логике структура безработных в Кыштымском городском округе по уровню образования. Так, 16 процентов безработных не имеют никакого специального образования. А между тем, безработных с высшим образованием 32 процента, со средним профессиональным образованием – 52 процента.