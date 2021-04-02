Как пандемия повлияла на рынок труда в Кыштымском округе

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До 2020 года ситуация в округе была стабильной, уровень безработицы держался в районе одного процента. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

По данным на 30 марта 2020 года, на учёте в Центре занятости населения Кыштыма состояло 210 безработных. В конце апреля эта цифра увеличилась в два раза и составила 418 безработных. Пик обращаемости в Центр занятости пришёлся на конец сентября, когда на учёте стояло 815 безработных, а уровень безработицы, пожалуй, впервые достиг четырёх процентов (по Челябинской области – 4,93 процента).

В октябре 2020 года количество безработных пошло на спад. На начало 2021 года Центр занятости города Кыштыма отчитался о 496 (безработных, стоящих на учёте. Уровень безработицы 2,5 процента.

По словам директора Центра занятости населения Ольги Маркиной, в прошлом году в целях поиска подходящей работы к ним обратился 1671 гражданин – это в два раза больше, чем в 2019 году (было 813). В 2019 году статус безработного получили 454 человека, в 2020 году – 1437.

В настоящее время в центре занятости населения зарегистрировано 319 безработных. Основной причиной обращения в центр занятости по-прежнему остаётся увольнение по собственному желанию.

На 1 апреля 2021 года уровень безработицы по Кыштымскому городскому округу составляет 1,62 процента (уровень областной – 2,22 процента).