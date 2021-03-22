Под председательством Алексея Текслера состоялось заседание комиссии рабочей группы Госсовета по направлению «Экономика и финансы»

Вчера, 10:20 Категория: Экономика и бизнес

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В заседании приняли участие помощник президента России, секретарь Госсовета Игорь Левитин, председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, руководители ряда субъектов – члены Госсовета.



В ходе встречи обсудили вопрос исполнения поручений Владимира Путина по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое было посвящено вопросам реализации 474-го «июльского» Указа президента, в том числе обеспечению устойчивости бюджетов регионов при реализации нацпроектов и достижении национальных целей.



В частности, в перечень поручений вошла инициатива губернатор Челябинской области Алексея Текслера по предоставлению регионам и муниципалитетам большей гибкости в управлении налогом на самозанятых.

В Челябинской области эта инициатива уже реализуется. Средства, которые поступают в областной бюджет от налога на самозанятых, муниципалитеты будут получать в виде специальной дотации и смогут направлять их на решение любых вопросов местного значения. Южный Урал готов поделиться опытом в этом вопросе со всеми заинтересованными регионами.



Комиссией предложено предусмотреть ежегодную индексацию величины дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Федерации не ниже уровня инфляции.



Алексей Текслер в ходе заседания поднял вопрос о проработке механизма реструктуризации коммерческой задолженности регионов за счёт бюджетных кредитов из федерального бюджета.



Основная масса госдолга – почти 95 процентов – сосредоточена в регионах со средней и низкой бюджетной обеспеченностью. От 1,5 до 3,5 процентов собственных доходов регионы тратят на обслуживание долга, без выплат на погашение.



Ещё один вопрос, который обсудили на заседании комиссии, – методика распределения в 2021 году дотаций бюджетам субъектов РФ на поддержку сбалансированности бюджетов.



Также на заседании комиссии обсудили вопрос реализации нацпроекта «Производительность труда». По итогам дискуссии принято решение рекомендовать министерству экономического развития РФ сохранить минимальный объём выручки предприятий для участия в национальном проекте на уровне 400 миллионов рублей, а также исключить критерий отбора предприятий для участия в нацпроекте по ограничению доли участия иностранного капитала.