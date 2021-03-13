Более 200 работодателей Челябинской области представили свои предложения на Неделях вакансий

Сегодня, 10:08 Категория: Экономика и бизнес

261

0

В Челябинской области продолжаются Недели вакансий, во время которых жители региона знакомятся с самыми актуальными предложениями от проверенных работодателей.

С середины февраля в региональных центрах занятости населения проходят ярмарки вакансий в онлайн-режиме, а также мини-ярмарки в формате личной явки с соблюдением санитарных мер. Желающие смогут пройти онлайн-собеседование и пообщаться с представителем работодателя. Для этого в центрах занятости населения оборудованы отдельные компьютеры с доступом в интернет, установленной программой для связи и вспомогательной техникой.

– На сегодняшний день в рамках Недель вакансий прошли более 130 ярмарок вакансий в онлайн-режиме и режиме личной явки. Свои вакансии представили 217 работодателей Челябинской области и других регионов. Участниками стали 5 341 житель Челябинской области, – пояснили в Главном управлении по труду и занятости населения региона.

Востребованными для работодателей остаются рабочие специальности: слесарь-ремонтник, электромонтер, механизатор и машинист автогрейдера и другие.

Также заявки поступили на вакансии: полицейский ППС, участковый уполномоченный полиции, главный геолог, машинист буровой установки

– Соискателям были предложены вакансии в различных сферах деятельности, с разными формами занятости, в нашем и других регионах (работа вахтовым методом). Всего 3 913 вакансий, – добавили в ведомстве.

По предварительным данным, за четыре недели 3 522 южноуральца получили направление на работу, 221 человек был трудоустроен в ходе Недель вакансий.

Напомним, на официальном сайте Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области www.szn74.ru размещена информация о предприятиях, предоставляемым ими вакансиям, месте и дате проведения ярмарки вакансий с участием работодателя.

Раздел на официальном сайте - http://www.szn74.ru/htmlpages/Show/Nedelivakansij2021.