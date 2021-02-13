Губернатор Алексей Текслер принял участие в заседании рабочей группы по подготовке к президиуму Госсовета по направлению «Энергетика»

Вчера, 15:12 Категория: Экономика и бизнес

207

0

Губернатор Челябинской области выступил с рядом инициатив для обсуждения на федеральном уровне. Заседание рабочей группы прошло под председательством помощника президента России, секретаря Госсовета Игоря Левитина в формате видеоконференции. В ходе совещания обсуждали вопросы газификации регионов РФ.

Алексей Текслер выступил с инициативой создать федеральную программу, направленную на субсидирование подключения граждан к газу, с использованием типового технологического решения.

– Есть домохозяйства, которые, даже если до них газ доведут, не смогут самостоятельно решить проблему. Мне кажется, нам необходимо рассмотреть возможность создания специальной федеральной программы с использованием типового технологического решения, которая позволяла бы выдавать субсидии гражданам, и здесь без помощи федерации многим регионам не обойтись, – отметил Алексей Леонидович.

Также глава региона предложил ПАО «Газпром» до заседания президиума Госсовета проработать детально с каждым регионом решения по газификации с учетом сложившейся потребности субъекта и текущей ситуации по созданию магистральных и распределительных сетей, имеющихся источников финансирования.

– Предстоящий президиум для регионов должен быть максимально содержательным и результативным. Действительно у нас разные субъекты, в них разные проблемы, поэтому, мне кажется, в материалах должен быть сделан анализ ситуации по регионам. У нас у всех есть схемы, программы, но при этом у каждого региона есть своя проблематика, – заявил Алексей Текслер.

Как пример была проведена ситуация с газораспределительными станциями «Газпрома» в Челябинской области, которым необходима реконструкция, чтобы подключить региональные распределительные сети.

По словам главы региона, на Южном Урале активно ведётся процесс газификации, областная программа составляет 1 млрд рублей, также действует максимальная спецнадбавка. Есть возможность вкладывать средства в газификацию, но существуют проблемы с подключениями к ГРС.