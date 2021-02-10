Алексей Текслер провёл совещание по восстановлению занятости населения в 2021 году к доковидному уровню

Вчера, 13:51 Категория: Экономика и бизнес

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Вернуться до 1 октября этого года к показателям доковидного уровня по занятости – задача, которую поставил президент России Владимир Путин.

Ситуация с занятостью постоянно находилась на контроле. На 1 марта зарегистрированных безработных было 22,5 тысячи человек. Затем из-за пандемии начался рост. В середине года зарегистрировано 69 тысяч безработных. К концу сентября – 93 тысячи (около 5 % от всего трудоспособного населения). По данным Росстата – 8% от объема всей рабочей силы в регионе.

Пандемия сильнее всего сказалась на занятости в секторе услуг, развлечений и гостиничного бизнеса. В остальных отраслях не произошло массового высвобождения работников. Власти не вводили в регионе жёстких ограничений, дали предприятиям возможность работать, соблюдая противоэпидемические меры.

– Сохранение занятости обеспечили меры государственной поддержки бизнеса. Через различные институты поддержки – федеральные, региональные и банковские – предприятия, организации, индивидуальные предприниматели получили помощь на общую сумму более 30 млрд рублей, в первую очередь это льготное кредитование, а также субсидии субъектам малого предпринимательства, реструктуризации кредитов, кредитные каникулы и налоговые льготы. Это позволило сохранить в регионе порядка 170 тысяч рабочих мест. Реальный эффект от принятых мер мы увидели уже в четвертом квартале прошлого года, – отметил Алексей Текслер.

К концу 2020 года уровень зарегистрированной безработицы снизился. Сегодня – меньше 54 тысячи человек. С конца сентября, когда наблюдался максимум в 93 тысячи человек, по настоящее время снижение составило 41%.

В Кыштымском городском округе, по данным на 5 февраля 2021 года, на учёте в центре занятости состоит 420 безработных граждан. По словам директора центра занятости Кыштыма Ольги Маркиной, в последнее время наблюдается улучшение ситуации, связанной с занятостью жителей Кыштымского городского округа. К примеру, в августе количество зарегистрированных безработных достигало 800. До пандемии, правда, этот показатель не превышал 200-210 человек.

На сегодня в Челябинской области и, в частности, в Кыштыме, есть все предпосылки вернуться к показателям доковидного уровня к осени этого года.