Челябинское предприятие «Мечел-Материалы» продолжает сотрудничество с «Кыштымским каолином»

Сегодня, 14:20 Категория: Экономика и бизнес

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Предприятия из Челябинска и Кыштыма совместно производят огнеупорную продукцию.

«Кыштымский каолин» поставляет белую глину, а «Мечел-Материалы» занимается её обжигом. В результате получается каолиновый шамот, устойчивый к высоким температурам. Готовую продукцию направляют обратно в Кыштым.



Этот материал используется в металлургии (для выкладки ковшей или печей), при строительстве (как компонент огнеупорной бетонной смеси), в машиностроении и лакокрасочном производстве.



– Развитие партнёрских отношений – одна из наших приоритетных задач на 2021 год. В уральском регионе существует несколько производителей шамотных изделий, поэтому конкуренция в этой сфере высокая, – отметил гендиректор ООО «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук.