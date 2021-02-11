Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Кыштымский завод пожаловался в антимонопольную службу на «Российские железные дороги»

Сегодня, 14:04 Категория: Экономика и бизнес
590
0

Как сообщает Накануне.RU, в Челябинское Управление федеральной антимонопольной службы поступило обращение от Кыштымского абразивного завода на злоупотребление доминирующим положением РЖД.

 

– РЖД навязывали Кыштымскому абразивному заводу невыгодные условия договора пользования и эксплуатации железнодорожными пути на станции Кыштым ЮУЖД. Они включают в договор плату за использование пути ежесуточно, тогда как выход локомотива может быть не каждый день, а раз в неделю и реже. Происходят подача и уборка вагонов не каждый день, а может быть два-четыре раза в месяц, а требуют оплату за каждый день. Мы видим здесь признаки нарушения антимонопольного законодательства, – прокомментировала ситуацию руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова.

                                       

По данному обращению будет проведена проверка, по итогам которой ЮУЖД может быть выдано предупреждение с требованием прекратить злоупотреблять доминирующим положением.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым РЖД абразивный завод Кыштым УФАС Челябинск

Похожие публикации:

УФАС Челябинской области возбудило дело о сговоре торговых сетей за космическую наценку на гречу

В Кыштыме торговая сеть может поплатиться за рекламу алкоголя

Кыштым на контроле у регионального управления Федеральной антимонопольной службы

На станцию Кыштым прибудет поезд с нанотехнологиями

Кыштымский лес пожаловался на лесничество Кыштыма в ФАС

Комментарии:

Добавить