Кыштымский завод пожаловался в антимонопольную службу на «Российские железные дороги»

Сегодня, 14:04 Категория: Экономика и бизнес

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Как сообщает Накануне.RU, в Челябинское Управление федеральной антимонопольной службы поступило обращение от Кыштымского абразивного завода на злоупотребление доминирующим положением РЖД.

– РЖД навязывали Кыштымскому абразивному заводу невыгодные условия договора пользования и эксплуатации железнодорожными пути на станции Кыштым ЮУЖД. Они включают в договор плату за использование пути ежесуточно, тогда как выход локомотива может быть не каждый день, а раз в неделю и реже. Происходят подача и уборка вагонов не каждый день, а может быть два-четыре раза в месяц, а требуют оплату за каждый день. Мы видим здесь признаки нарушения антимонопольного законодательства, – прокомментировала ситуацию руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова.

По данному обращению будет проведена проверка, по итогам которой ЮУЖД может быть выдано предупреждение с требованием прекратить злоупотреблять доминирующим положением.