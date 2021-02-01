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В России «подросли» социальные пособия

Вчера, 08:57 Категория: Экономика и бизнес
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По сообщениям ТАСС, с первого февраля размеры социального пособия выросли на 4,9%. Данная мера коснулась Героев труда, ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и России, граждан, пострадавших на производстве, инвалидов и людей, подвергшихся радиации.

 

Кроме того, ожидается индексация детских пособий. Возрастут размеры ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, единовременного пособия будущим матерям, которые встали на учёт в женскую консультацию на ранних сроках беременности и единовременного пособия, выплачиваемого при рождении ребёнка. При этом Пенсионный фонд предоставит единовременную денежную выплату 14,7 миллиона граждан России.

 

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Теги: Россия социальные пособия ПФР

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