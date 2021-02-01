Глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева поручила продолжить контролировать цены на основные продукты

1-02-2021, 13:44 Категория: Экономика и бизнес

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На территории Кыштымского городского округа в еженедельном режиме проводится мониторинг цен на два социально значимых продукта – сахар и масло подсолнечное. Каждый вторник результаты контроля направляются в министерство экономического развития Челябинской области.

Мониторинг цен организован в соответствии с постановлением правительства РФ от 14 декабря 2020 года № 2094 «О соглашениях между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости». Как доложил на оперативном совещании Людмиле Шеболаевой заместитель главы по экономике и инвестициям Алексей Заикин, в ходе мониторинга установлено, что в магазинах крупных федеральных торговых сетей «Монетка», «Дикси», «Пятёрочка», «Магнит», «Молния» (Spar) – всего 19 торговых объектов – цена на масло подсолнечное рафинированное дезодорированное не превышает 109,99 рублей за литр, а килограмм сахара-песка стоит не дороже 45,99 рублей.

– Розничные цены находятся в пределах допустимых соглашениями значений, установленных на уровне 110 рублей на подсолнечное масло и 46 рублей на сахар, – отметил Алексей Александрович. – При этом в торговых объектах малых форматов цены выше из-за более высоких отпускных цен оптового поставщика. С руководителями торговых объектов ведётся разъяснительная работа о сдерживании цен на сахар-песок и подсолнечное масло, о заключении соглашений по снижению цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

По словам Алексея Заикина, индивидуальным предпринимателям управлением стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского округа предоставлена информация об оптовых поставщиках, изначально завышающих отпускные оптовые цены. Помимо специалистов управления, к мониторингу цен подключились и активисты проекта "Народный контроль". Данная информация направлена в министерство экономического развития для дальнейшей работы по сдерживанию цен и заключению соглашений.

Людмила Шеболаева поручила держать на постоянном контроле ситуацию с ценами на продукты первой необходимости и оказать местным предпринимателям всестороннюю информационную поддержку в данном вопросе.