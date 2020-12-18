Минюст России предупреждает о продаже фальсифицированных лекарственных препаратов

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По информации министерства юстиции Российской Федерации, из различных субъектов поступают многочисленные обращения граждан о приобретении ими фальсифицированных лекарственных средств.

В своих заявлениях граждане указывают, что являются потерпевшими по уголовным делам, просят бесплатного адвоката для представления их интересов в качестве потерпевших в уголовном судопроизводстве. Количество обращений граждан по фальсификации лекарственных средств продолжает увеличиваться.

В сложившейся ситуации Минюст России призывает быть бдительными при покупке медицинских препаратов, приобретать только сертифицированные лекарства и зарегистрированные медицинские изделия в официальных аптеках, руководствоваться врачебными назначениями.

Контактное лицо по вопросам фальсификации лекарственных препаратов в Министерстве юстиции Российской Федерации: начальник отдела по вопросам адвокатуры, бесплатной правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Елена Савина, телефон: 8(910) 483-40-83.