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Минюст России предупреждает о продаже фальсифицированных лекарственных препаратов

Сегодня, 08:18 Категория: Экономика и бизнес
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По информации министерства юстиции Российской Федерации, из различных субъектов поступают многочисленные обращения граждан о приобретении ими фальсифицированных лекарственных средств.

 

В своих заявлениях граждане указывают, что являются потерпевшими по уголовным делам, просят бесплатного адвоката для представления их интересов в качестве потерпевших в уголовном судопроизводстве. Количество обращений граждан по фальсификации лекарственных средств продолжает увеличиваться.

 

В сложившейся ситуации Минюст России призывает быть бдительными при покупке медицинских препаратов, приобретать только сертифицированные лекарства и зарегистрированные медицинские изделия в официальных аптеках, руководствоваться врачебными назначениями.

 

Контактное лицо по вопросам фальсификации лекарственных препаратов в Министерстве юстиции Российской Федерации: начальник отдела по вопросам адвокатуры, бесплатной правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Елена Савина, телефон: 8(910) 483-40-83.

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Теги: Россия министерство юстиции поддельные лекарства

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