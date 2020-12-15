Не все жители Кыштыма оплатили налоги в установленный законом срок

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Первого декабря истёк срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов за 2019 год. Между тем далеко не все граждане добросовестно и ответственно исполнили обязанность по уплате в бюджет имущественных налогов.

Имущественные налоги формируют доходную часть областного и местного бюджетов. В областной бюджет поступает транспортный налог, в местный – земельный налог физических лиц и налог на имущество.

За 2019 год жителям Кыштымского городского округа было начислено по имущественным налогам более 45 миллионов рублей. На сегодняшний день кыштымцы оплатили более 39 миллионов от начисленной суммы (по транспортному налогу – 23 млн. рублей, по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу – 16 млн. рублей), что составляет 87 процентов. Следует отметить, что 15-ти кыштымским налогоплательщикам были начислены имущественные налоги в сумме свыше 100 тысяч рублей. Все они исполнили свою обязанность в срок, установленный законодательством.

С целью исключения возможных негативных последствий, связанных с применением мер принудительного взыскания, налоговая инспекция предлагает погасить имеющуюся задолженность любым удобным способом : через личный кабинет на сайте www.nalog.ru, в мобильном приложении «Налоги ФЛ», в любом почтовом и банковском отделении, в МФЦ, а также на портале www.gosuslugi.ru.