Сбербанк презентовал сервисы цифровой экосистемы для Челябинской области в формате Road Show

Сегодня, 14:27 Категория: Экономика и бизнес

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В рамках практической конференции Сбербанк продемонстрировал представителям исполнительной власти Челябинской области преимущества платформы для создания омниканальных виртуальных ассистентов — CHAT NAVIGATOR PLATFORM. Она позволяет объединить разные каналы, через которую поступают обращения от жителей, и хранить их историю.

Также были представлены сервисы для управления автопарком, через которые можно получать данные о расходе топлива, местонахождении и состоянии общественного транспорта. Особое внимание было уделено технологии видеоидентификации с использованием биометрической системы распознавания лиц. Они могут применяться в транспорте, на спортивных и других объектах.

Управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов:

«Сбер сегодня больше, чем банк. Сервисы нашей экосистемы проникают буквально во все сферы. Значительная их часть направлена на то, чтобы с помощью искусственного интеллекта улучшить управление системами городской хозяйства и жизнеобеспечения. Наши наработки уже востребованы в ряде регионов России, уверен, что они будут полезны и на Южном Урале», - отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Напомним, в 2019 году правительство Челябинской области и ПАО «Сбербанк» подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому Южный Урал рассматривается как пилотная площадка для тестирования цифровых сервисов.

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ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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