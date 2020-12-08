В Кыштыме стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов малого и среднего бизнеса

Сегодня, 14:33 Категория: Экономика и бизнес

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Праздничную атмосферу создадут в торговых объектах, организациях общественного питания и учреждениях бытовых услуг.

К ним относятся нестационарные торговые объекты, торгово-остановочные комплексы, торговые сети, магазины у дома, рынки, рестораны, кафе, кулинарии, салоны красоты, парикмахерские, автосервисы, ателье, мастерские по ремонту обуви и бытовой техники, изготовлению мебели.

Как сообщается на сайте администрации Кыштымского городского округа, конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающих территорий проводится как для отдельно стоящих зданий, так и для встроенных объектов. Мероприятие организовано в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» для создания праздничного настроения в городе и стимулирования бизнеса на оформление объектов предпринимательства в новогодние праздники. Участники, занявшие призовые места в номинациях, награждаются денежными премиями от 5 000 до 25 000 рублей.

Заявки для участия принимаются с 14 по 17 декабря. При подведении итогов будут учитываться оформление входных групп, фасадов, наружных витрин и прилегающей территории световой иллюминацией. Победителей назовут 25 декабря.

Подробная информация – в управлении стратегического развития и привлечения инвестиций администрации по телефону 4-13-45.