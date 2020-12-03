СберКласс представлен на международной конференции AI Journey Junior

Сегодня, 10:58 Категория: Экономика и бизнес

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На международной конференции AI Journey Junior для школьников, интересующихся искусственным интеллектом, представлена школьная цифровая платформа СберКласс.

На мастер-классе «Лайфхаки по ИИ для начинающих» детям рассказали о машинном обучении, профессии Data Scientist, объяснили на примере беспилотного автомобиля, какие этапы включает создание алгоритмов искусственного интеллекта. Участники мастер-класса смогли познакомиться с интерфейсом СберКласса, учебными модулями, посвящёнными технологии ИИ, и тренажёром языка программирования Python, который в тестовом режиме внедрён в платформу.

Марина Ракова, вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка:

«Искусственный интеллект — это технология, которая меняет наше будущее прямо сейчас. В перспективе навыки работы с ИИ будут ключевыми для профессионалов в самых разных областях: науке, финансах, образовании и многих других. Сегодня, благодаря технологическому лидерству и экспертизе Сбера в сфере ИИ, мы создаём ещё больше возможностей для развития не только школьников, но и работы учителей. На школьной цифровой платформе СберКласс мы тоже используем технологии ИИ. И, чтобы дети осваивали актуальные навыки и получали как можно больше возможностей для построения персональной траектории развития, на СберКлассе представлен современный опережающий образовательный контент по всем школьным предметам, в том числе и по направлению искусственного интеллекта».

Пресс-служба media@sberbank.ru

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

24 сентября 2020 года Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

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