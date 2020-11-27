Кадастровая стоимость земель населённых пунктов Челябинской области снизится в 2021 году более чем на 30 процентов

Сегодня, 13:44 Категория: Экономика и бизнес

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Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер в качестве приоритетной задачи обозначил обеспечение стабильной экономической ситуации в регионе. На это направлен принятый ранее комплекс мер по снижению налоговой нагрузки на бизнес.

Снижение кадастровой стоимости земель первыми на себе почувствуют юридические лица, для них налоговая нагрузка в части уплаты налога на землю в среднем снизится на треть, начиная с 2021 года.

Дело в том, что по результатам нового тура кадастровой оценки суммарная стоимость земель населённых пунктов составила 783 миллиарда рублей. Это на 352 миллиарда рублей, или на 31%, меньше её величины, действующей сейчас. Причина – изменение методологии оценки и ситуации на рынке недвижимости.

Почему это важно для бизнеса? Кадастровая стоимость таких объектов напрямую влияет на уплату налоговых, арендных и иных платежей.

На сайте регионального Минимущества размещены итоги оценки. Чтобы ознакомиться с ними, необходимо знать кадастровый номер своего объекта недвижимости. Если же конкретный правообладатель не согласен с результатом оценки, у него есть право обратиться с заявлением в комиссию при ведомстве для установления кадастровой стоимости в размере рыночной.

Результаты кадастровой оценки будут применяться в течение двух лет. Снижение нагрузки на бизнес сыграет положительную роль в восстановлении экономики Челябинской области и ее выходе на траекторию роста.