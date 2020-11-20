Южноуральские мамы могут получить востребованную профессию, не выходя из декрета

Вчера, 16:42 Категория: Экономика и бизнес

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Женщины с детьми до трёх лет в Челябинской области бесплатно осваивают новые профессии, а также проходят курсы дополнительного образования. Обучение по востребованным на рынке труда профессиям предлагает областная служба занятости населения в рамках нацпроекта «Демография».

Пройти обучение или переобучение могут женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, и женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в центр занятости населения в целях поиска работы.

На сегодняшний день направлены на обучение 560 женщин, 557 из них получили новую специальность. Перечень профессий, по которым обучают жительниц региона, содержит более 80 наименований, из них наиболее востребованы бухгалтерский учёт, специалист по кадрам, управление государственными и муниципальными закупками, оператор ЭВиВМ, педагог, дефектолог, парикмахер, юрист, закройщик, швея, специалист по маникюру, специалист по кадрам и делопроизводству.

Занятия проводятся в удобное для «студенток» время, преподаватели готовы идти навстречу учащимся, учитывая наличие маленьких детей.

– При дистанционной форме обучения учащиеся могут прослушать запись вебинара повторно, если с первого раза что-то было не усвоено. Преподаватели высылают учебные материалы в виде презентаций для лучшего усвоения, – пояснили в областной службе занятости населения.

Напомним, в рамках реализации региональной составляющей национального проекта «Демография» прошли переобучение 1861 гражданин пенсионного и предпенсионного возраста, в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» – 352 работника предприятий Челябинской области.

– Переобучение жителей Челябинской области на востребованные специальности во многом может способствовать улучшению позиций в ряде показателей Национального рейтинга инвестиционного климата, – добавили в ведомстве.

В Кыштымском городском округе с начала года востребованные специальности получили десять женщин, находящихся в декретном отпуске. Как сообщили в центре занятости по Кыштыму и Аргаяшу, наиболее востребованными стали курсы по обучению «1С бухгалтерии», кадровой работе. Все женщины прошли обучение в Челябинске или в Миассе.

Более подробную информацию по вопросам участия в реализации нацпроектов можно получить в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области 8 (351) 261-51-19, а также в Центре консультаций в сфере труда и занятости 8-800-444-80-88 (звонок бесплатный).