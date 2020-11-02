Южноуральских школьников приглашают принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности

Вчера, 16:19 Категория: Экономика и бизнес

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Продолжается регистрация школьников 8-11 классов на «Финатлон для старшеклассников» 2020-2021 учебного года. Такое название отныне имеет традиционная Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг. Регистрация участников в этом году продлится до конца ноября, а в декабре пройдет первый отборочный тур.

Олимпиада включена в перечень предметных олимпиад Министерства науки и высшего образования Приказом № 658 от 30 августа 2019 года, и поддерживается Центральным банком РФ, Роспотребнадздором, ФинПотребСоюз, НИФРУ (Национальный институт финансовых рынков и управления), ИФРУ (Институт фондового рынка и управления), Институтом экономики РАН.

Всероссийская Олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг является крупнейшим мероприятием в сфере финансовой грамотности среди старшеклассников и проходит в соответствии со «Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023гг», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р.

Соревнование проводится в три этапа. Регистрация в Школьном Финатлоне продлена до 15 ноября, а отборочный тур начнется уже 1 ноября.

Пройти тестирование и написать творческое эссе можно дистанционно, финал проходит очно на региональных площадках.

Тематика заданий приближена к реальной экономике, в них ставятся актуальные проблемы финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг.