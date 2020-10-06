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Губернатор Алексей Текслер обсудил с председателем правления ПАО «МТС» перспективу совместных цифровых проектов в регионе

Вчера, 14:14 Категория: Экономика и бизнес
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Как подчеркнул Алексей Текслер во время встречи, Челябинская область заинтересована в проектах, предусматривающих максимальное покрытие сотовой связью и интернетом территории региона. На отсутствие доступа к сети жители поселков часто жалуются главе региона во время его рабочих поездок по области. 

 

– Малочисленные населенные пункты с населением менее 1000 человек, отдельные участки автомобильных дорог регионального и федерального значения не всегда обеспечены сотовой связью в полном объеме. Нам бы хотелось, чтобы операторы более активно развивали свои услуги в этом направлении, –  отметил губернатор.

 

Компания предложила участие в решении  экологической проблематики региона с помощью системы мониторинга воздуха, которая обеспечивает информацией о состоянии атмосферы, включая прогнозы и сценарии развития. Система позволит властям оперативно реагировать на изменения состояния воздуха.   

 

Алексей Текслер выделил проекты, которые можно развивать совместно. Это использование в регионе данных геоаналитики МТС на основе технологии Big Data для выявления потребностей населения в развитии инфраструктуры и городского пространства, а также повышения туристической привлекательности Южного Урала. Внедрение системы мониторинга обращения с ТКО. Цифровизация сельского хозяйства. Продвижение современных сервисов, которые улучшают качество жизни людей (экология, транспорт, сельское хозяйство и т.д.) Образовательные программы в сфере информационных технологий от школы до вуза; проекты, стимулирующие создание стартапов и компаний в ИТ-сфере. 

 

По поручению губернатора перспективные направления сотрудничества с ПАО «МТС» получат сопровождение со стороны профильных заместителей губернатора и министров.

 

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с компанией МТС: «Челябинская область намерена стать пилотным цифровым регионом в масштабах страны, где будут сосредоточены мощные технологические, финансовые, сервисные центры компетенций. Я приветствую ваше намерение и рад, что мы проводим соответствующую встречу».

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Теги: Челябинская область МТС Губернатор Алексей Текслер сотовая связь покрытие сотрудничество

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