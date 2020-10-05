Губернатор Алексей Текслер направил дополнительно 500 миллионов рублей муниципалитетам региона

Вчера, 12:01 Категория: Экономика и бизнес

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Финансовую поддержку получат города и районы Челябинской области, которые могут недополучить ожидаемые доходы. Дотация направляется на финансирование первоочередных расходов муниципальных образований в текущих условиях.

Финансовую помощь получат 12 городских округов: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, Кыштымский, Локомотивный, Миасский, Озерский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Усть–Катавский, Чебаркульский.

Финансовую помощь получат также 19 районов: Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Карталинский, Каслинский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский.

Снижение доходов в некоторых муниципалитетах произошло из-за недополучения налоговых и неналоговых доходов, а также в связи с ростом расходов на топливно-энергетические ресурсы и зарплаты бюджетникам.

Ранее Алексей Текслер поручил региональному минфину в постоянном режиме отслеживать финансовую устойчивость муниципалитетов для оперативной реакции на кризисные проявления.