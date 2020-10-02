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«Уральские авиалинии» временно закрыли рейсы из Челябинска в Москву

Вчера, 15:59 Категория: Экономика и бизнес
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Об этом сегодня, 5 октября, сообщает официальный сайт ФедералПресс. Причиной отмены рейсов стала оптимизация маршрутной сети и расписания авиакомпании.

 

С 12 октября по 28 февраля из Челябинска в Москву отменены рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии». В аэропорту Челябинска отметили, что изменения никак не повлияют на расписание полетов, поскольку авиакомпания S7 Airlines тоже летает в Москву, и частота перелетов с «Уральскими авиалиниями» ранее была практически одинаковой. Также пока никаких изменений не наблюдается в стоимости билетов.

 

При этом «Уральские авиалинии» решили сделать исключение на период новогодних каникул. Так, в праздники рейсы будут выполняться по расписанию в ежедневном режиме: с 25 декабря по 11 января из Москвы в Челябинск, с 26 декабря по 12 января из Челябинска в Москву.

 

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Теги: Челябинск Москва Уральские авиалинии перелет

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