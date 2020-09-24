В Челябинской области предпринимателям помогут в старте продаж

24-09-2020, 16:16 Категория: Экономика и бизнес

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«Территория Бизнеса» запускает новую меру поддержки: 20 предпринимателям Челябинской области помогут установить системы учета продаж, онлайн-кассы и прочее торговое оборудование. Сумма оказанной поддержки составит порядка 50 тысяч рублей на каждого участника программы. Подать заявку нужно на электронный адрес cpp@fond74.ru.

Поддержку могут получить предприниматели:

включенные в реестр субъектов МСП;

действующие на территории Челябинской области;

в отношении которых не запущена процедура банкротства;

деятельность которых не приостановлена законом;

не судимые за преступления в сфере экономики;

компания которых не является офшорной организацией;

не занимающиеся производством и (или) реализацией подакцизных товаров, а также добычей и (или) реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

«Это оборудование поможет предпринимателям сразу в нескольких вопросах. Во-первых, это соблюдение 54 федерального закона. Во-вторых, это возможность принятия платежей как за наличный, так и безналичный расчет. В-третьих, при помощи личного кабинета можно анализировать покупки, строить аналитику, прогнозы, стратегию общения с клиентами. Есть и другие плюсы. Поэтому мы ждем от вас заявки на оказание данной поддержки», – прокомментировала Ольга Третьякова, контент-директор «Территории Бизнеса».

Заявки на оказание данной поддержки будут рассматриваться 1 числа каждого месяца, начиная с октября.

Положение

Работа «Территории Бизнеса» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».