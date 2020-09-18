В Кыштыме владельцы торговых объектов расплачиваются штрафами за неприглядный вид фасадов своих магазинов

Вчера, 11:18 Категория: Экономика и бизнес

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На заседании административной комиссии, состоявшейся на прошлой неделе, были рассмотрены протоколы в отношении двух владельцев торговых объектов.

Один из них является хозяйствующим субъектом нестационарного торгового объекта, расположенного в 35 метрах западнее здания по улице К.Либкнехта, 127. Из административного протокола следует, что 15 августа этого года житель Кыштыма нарушил требования Правил благоустройства округа по содержанию и ремонту фасада нестационарного магазина. Другими словами, он не обеспечил своевременное производство работ по ремонту, окраске малых архитектурных форм (облицовочные плитки, скамейка, урна, опоры навесного сооружения), а также очистку и помывку фасада и окон над входной группой в магазин. За данное нарушение предусмотрены предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. В данном случае кыштымец отделался штрафом в 2 500 рублей. При этом он обязан придать своему объекту ухоженный вид.

На заседание комиссии была приглашена и жительница города, владелица небольшого магазина на улице Челюскинцев, 41а. Она также нарушила требования по содержанию и ремонту фасада нежилого помещения, а именно: не обеспечила своевременное производство работ по ремонту и окраске навесного сооружения над входной группой в магазин. Нарушение требований по содержанию и ремонту фасадов, отмосток, водостоков, навесных металлических конструкций и т.д. обошлось женщине в штраф в размере 5 000 рублей.