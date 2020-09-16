В Кыштымском округе реализуются программы по поддержке работодателей и молодых специалистов

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Одна из них связана с возмещением работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ.

Субсидия предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также предприятиям, не получающим бюджетные средства. Средства можно расходовать на оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу, а также безработных граждан.

– Чтобы получить субсидию, работодатель должен подать в центр занятости населения временную вакансию с заработной платой 13 950 рублей и принять безработного по направлению от центра занятости. Затем заключаются договора с центром занятости: о приёме работника на временную вакансию, на предоставление субсидии на возмещение затрат. В течение следующего месяца, при условии своевременного предоставления табеля учета рабочего времени, платежных поручений, подтверждающих выплату работнику заработной платы и перечисление налогов, работодателю будут возмещены расходы в сумме 18 162,25 рублей. Возмещение затрат производится в течение трёх месяцев, – поясняет Ольга Владимировна.

По данным центра занятости на 15 сентября, в нашем городе четверо работодателей уже готовы трудоустроить по направлению 17 человек. В числе вакансий – подсобные рабочие, рабочие по благоустройству, повар-бармен, электромонтёр.

Как сообщается на сайте администрации округа, ещё одна программа помощи работодателю стартовала в конце июля этого года. Она заключается в предоставлении субсидии на возмещение затрат работодателю на содействие занятости выпускников, направленных на стажировку органами службы занятости. Если работодатель принимает на вакансию, временную или постоянную, выпускника со средним профессиональным или высшим образованием, центр занятости населения проводит возмещение затрат в сумме 18 162,25 рублей на одного человека, но не более трех месяцев. Статус выпускника действует один год после окончания учебного заведения, при условии, что человек не был официально трудоустроен.

По словам Ольги Маркиной, на сегодняшний день на предприятия города по данной программе уже трудоустроены пять выпускников кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа. Молодые специалисты с дипломами экономиста, бухгалтера, слесаря-ремонтника, трудятся как по своей основной профессии, так и в других сферах.