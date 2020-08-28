Срок действия «налоговых каникул» в Челябинской области продлён на три года

Вчера, 12:00 Категория: Экономика и бизнес

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Действующий региональный закон о «налоговых каникулах» теряет силу с 1 января 2021 года. Южноуральские парламентарии продлили его до 1 января 2024 года.

Это возможность поддержать начинающих предпринимателей. Напомним, нулевая ставка на два налоговых периода в Челябинской области доступна для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, находящихся на упрощённой или патентной системах налогообложения и осуществляющих деятельность в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания.