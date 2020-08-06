В Кыштыме работодателям возместят затраты по трудоустройству местных жителей

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Это стало возможно благодаря государственной программе Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области».

В Центре занятости населения города Кыштыма проводится работа по возмещению затрат на содействие занятости безработных граждан юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Они могут получить субсидию на выплату заработной платы некоторым социально незащищённым категориям граждан – выпускникам средних и высших учебных заведений, инвалидам, освобождённым из мест лишения свободы и несовершеннолетним гражданам от 14 до 18 лет. Муниципальные, областные и государственные учреждения не могут участвовать в этой программе.

– Выпускники после окончания учебных заведений могут обратиться в Центр занятости населения и получить направление к работодателям, – сказала сайту «КР» директор Центра занятости населения в Кыштыме Ольга Маркина. – В свою очередь работодателям в течение трёх месяцев, как раз пока у подчинённых идёт стажировка, возмещаются затраты на заработную плату в размере 18,2 тысяч рублей. Кроме этого, сейчас возрождается институт наставничества. На предприятии за новым работником закрепляется наставник. Так вот центр занятости населения имеет возможность возместить деньги, в том числе и на его трудозатраты.

За трудоустройство подростков сумма возмещения составляет до восьми с половиной тысяч в месяц. Если работодатель оформит инвалида, устроенного по направлению от Центра занятости населения, затраты на зарплату компенсируются в размере до 16 тысяч 714 рублей. Столько же ежемесячно предусмотрено на работника, освобождённого мест лишения свободы. Условие такое же – необходимо направление из Центра занятости.

Чтобы встать на учёт в качестве безработного, нужно предоставить пакет документов, который включает в себя паспорт, ИНН, трудовую книжку и СНИЛС.

Центр занятости населения находится в Кыштыме по адресу: улица Ветеранов, 1. Телефоны: 8 (351 51) 4-08-24, 4-08-27