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Города Челябинской области получат дополнительную финансовую поддержку

Вчера, 18:43 Категория: Экономика и бизнес
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Дополнительную поддержку от регионального правительства получат 38 муниципалитетов. Такое решение было принято губернатором Алексеем Текслером в связи с  эффективной работой в городах и районах по возврату налоговых долгов в бюджет. Как сообщается на сайте 1obl.ru, в муниципалитеты вернётся 50 процентов от суммы снижения недоимки по налогу на доходы физических лиц и по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, поступивших в областной бюджет в 2019 году. 
Отмечается, что власти городов и районов смогут сами определить, на решение каких проблем направят полученные дополнительные средства.

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Теги: Кыштым Правительство Челябинской области Алексей Текслер Финансовая поддержка городов

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