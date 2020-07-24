Города Челябинской области получат дополнительную финансовую поддержку

Дополнительную поддержку от регионального правительства получат 38 муниципалитетов. Такое решение было принято губернатором Алексеем Текслером в связи с эффективной работой в городах и районах по возврату налоговых долгов в бюджет.

Как сообщается на сайте 1obl.ru , в муниципалитеты вернётся 50 процентов от суммы снижения недоимки по налогу на доходы физических лиц и по налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, поступивших в областной бюджет в 2019 году.

Отмечается, что власти городов и районов смогут сами определить, на решение каких проблем направят полученные дополнительные средства.