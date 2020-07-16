Организации и индивидуальные предприниматели Южного Урала получат субсидии на профилактику коронавируса

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С 15 июля организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие определенным условиям, могут подать заявление на получение субсидии на профилактику COVID-19. Его следует направить в налоговый орган по месту нахождения юрлица или месту жительства ИП. Электронную форму можно представить по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика, а на бумаге – по почте.

Субсидия предоставляется единоразово для частичной компенсации затрат, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Ее размер составляет 15 тыс. руб., а также по 6,5 тыс. руб. на каждого работника в мае 2020 года. Если у ИП нет наемных работников, то размер субсидии будет равен 15 тыс. руб.

Основные условия получения субсидии:

заявитель включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 июня 2020 года;

заявитель – субъект МСПработает в отрасли, которая требует поддержки для проведения мероприятий по профилактике COVID-19. На субсидию также могут рассчитывать субъекты МСП, которым принадлежат объекты туристской индустрии: гостиницы с номерным фондом не больше 100 номеров, горнолыжные трассы и пляжи. Эти объекты по состоянию на 10 июня 2020 года должны быть включены в соответствующий федеральный перечень;

заявитель – социально ориентированная НКО по состоянию на 1 июля 2020 года включен в реестр пострадавших НКОили реестр социально ориентированных НКО;

заявитель-организация не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

заявитель-ИП на дату получения субсидии не прекратил деятельность в качестве ИП, не снят с учета в налоговых органах;

заявитель по состоянию на 1 июня 2020 года не имеет задолженности по налогам и страховым взносам более 3 тыс. руб;

заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за май 2020 года.

На сайте ФНС России размещена промостраница с информацией об условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления.

Кроме того, с помощью специального сервиса заявитель может самостоятельно проверить свое соответствие критериям получения субсидии, а также отслеживать ход рассмотрения уже поданного заявления. Сделать это также можно через личный кабинет налогоплательщика – юрлица или ИП. Дополнительно информацию можно уточнить в контакт-центре Налоговой службы по номеру 8-800-222-22-22.