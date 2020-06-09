Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Опрос для предпринимателей об эффективности и доступности мер поддержки бизнеса

Вчера, 20:24 Категория: Экономика и бизнес
102
0

 

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) проводит опрос бизнесменов на платформе «Смартека» и в Telegram, чтобы найти самые эффективные и доступные меры поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса.

На старте респондент выбирает свой регион и узнает обо всех актуальных мерах поддержки, действующих на его территории. Опираясь на собственный опыт, он может оценить и выделить из представленных мер самые эффективные, доступные и востребованные.

Результаты опроса покажут, какая помощь оказалась полезной, а также с какими сложностями столкнулся бизнес при ее получении.

Со всеми действующими региональными инструментами поддержки можно ознакомиться на сервисе «Смарт.Актикризис», его наполнением занимались АСИ и управленческие команды регионов.

 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Малый и средний бизнес Меры поддержки

Похожие публикации:

Новый сервис ФНС о мерах налоговой поддержки бизнеса

Просто и доступно: все федеральные меры поддержки в одном документе

В Кыштыме депутаты приняли решение о снижении ставки по единому налогу на вменённый доход в два раза

Предприниматели Челябинской области получают антикризисную поддержку

Сатка соберёт предпринимателей на форум «Территория бизнеса – территория жизни»

Комментарии:

Добавить