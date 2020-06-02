Самозанятым начали выплачивать субсидии и налоговые бонусы

Сегодня, 18:16 Категория: Экономика и бизнес

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В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина всем самозанятым гражданам в мобильном приложении «Мой налог» начислен дополнительный налоговый бонус в размере одного МРОТ (12 130 рублей).

Этот бонус будет списываться автоматически в 2020 году в счет уплаты налога, задолженности или пени по налогу на профессиональный доход. Бонус предоставляется всем зарегистрированным плательщикам налога на профессиональный доход, а также тем, кто будет регистрироваться в 2020 году.

В помощь самозанятым на сайте ФНС России размещены необходимые разъяснения о предоставлении бонусов, а также даны ответы на часто задаваемые вопросы.