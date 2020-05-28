В Челябинской области принят пакет законов, направленных на поддержку бизнеса

Сегодня, 16:25 Категория: Экономика и бизнес

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Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области сегодня, 28 мая, приняли сразу в трёх чтениях пакет законов, разработанных министерством экономического развития региона по инициативе губернатора Алексея Текслера. Они направлены на снижение налоговой нагрузки на бизнес из отраслей, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

Изменения коснулись налога на имущество организаций и специальных налоговых режимов, активно используемых малым и средним бизнесом.

Напомним, в апреле по решению губернатора Алексея Текслера для предпринимателей из пострадавших отраслей:

налог на имущество снижен в 2 раза (до 1,1%), а также уменьшен налог на имущество для арендодателей при снижении и предоставлении отсрочки арендной платы таким предпринимателям;

ставки по упрощенной системе налогообложения снижены по категории «доходы» до 1%, «доходы-расходы» – до 5%;

стоимость патента снижена до 1 рубля.

Новыми законами расширяется перечень получателей этих мер поддержки: в него внесены дополнительные виды деятельности в соответствии с последними изменениями федерального перечня отраслей, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса.

Дополнительно на 2020 год освобождаются от уплаты налога на имущество владельцы объектов недвижимости, предназначенных для безопасного пешеходного перехода между двумя и более объектами недвижимости.

Также для арендодателей снижается процент необходимого уменьшения арендной платы арендаторам из пострадавших отраслей. Ранее, чтобы воспользоваться льготой по налогу на имущество, арендодателю необходимо было снизить арендную плату не менее чем на 50%, теперь – не менее чем на 30%.

– Снижение порога необходимой скидки на арендную плату и расширение видов деятельности, пострадавших от коронавируса, позволят арендодателям увеличить количество арендаторов, которым может быть предоставлена скидка, – отметила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Кроме того, вводится 79 дополнительных видов деятельности, в которых индивидуальные предприниматели смогут применять на территории Челябинской области «налоговые каникулы». Это в том числе деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, санаторно-курортных организаций, спортивных клубов, стоматологическая практика, розничная торговля различными видами товаров, деятельность в области телевизионного и радиовещания, информационных технологий и т.д. Воспользоваться налоговой ставкой в размере 0% смогут индивидуальные предприниматели, которые впервые зарегистрировались, начиная с момента вступления закона в силу.

Принятые законы снизят налоговую нагрузку на бизнес почти на 560 миллионов рублей, поддержку получат около 25 тысяч предпринимателей, у которых занято около 50 тысяч работников.