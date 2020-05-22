УФАС Челябинской области возбудило дело о сговоре торговых сетей за космическую наценку на гречу

Сегодня, 09:28 Категория: Экономика и бизнес

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Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы РФ возбудило дело о сговоре двух торговых сетей, которые установили в своих магазинах торговую надбавку на гречневую крупу в размере до 356 процентов!

По данным УФАС, максимальные розничные цены на гречку «Экстра» весом 800 граммов в торговой сети Spar достигают 175, 99 рубля, в торговой сети «Магнит» – 139,90 рубля. Такое ценообразование фиксируется с конца апреля в рамках ежедневного мониторинга цен на продукты.

Установлено, что Spar предлагал гречку с торговой надбавкой до 356 процентов, «Магнит» – 230 процентов. В других торговых сетях цена на аналогичный товар составляла от 80 до 90 рублей.

Как сообщалось недавно на нашем сайте, в кыштымских магазинах цены на крупы также взлетели в полтора-два раза. Больше всего подорожала греча, рис, пшено. Изменились ценники в сторону увеличения и на ряд других продуктов, таких как молоко, сливочное и подсолнечное масло, яйца.