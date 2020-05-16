Южноуральские предприниматели могут получить субсидию на выплату заработной платы работникам

Вчера, 18:39 Категория: Экономика и бизнес

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Организации и индивидуальные предприниматели Челябинской области в пострадавших от коронавируса отраслей могут подать заявление на получение субсидий. Эти деньги предусмотрены на любые расходы, включая оплату труда работников в апреле и мае 2020 года.

Размер субсидии рассчитывается так: количество работников в марте умножается на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП). Если индивидуальный предприниматель не имеет наёмных работников, размер субсидии для него будет равен 12 130 рублей в месяц.

Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление в налоговый орган в любой удобной форме. Посредством Интернет – через личный кабинет налогоплательщика (для юрлиц) или личный кабинет индивидуального предпринимателя на сайте ФНС. Также можно отправить заявление в налоговый орган почтой.

– Многое зависит от того, как люди подают это заявление. Если через личный кабинет, то ошибка практически исключена, потому что в этом заявлении мы все уже предзаполнили. Все, что нужно сделать, это выбрать счет, на который хотят получить субсидию, – пояснил руководитель ФНС России Даниил Егоров.

Проверить, соответствует ли компания или индивидуальный предприниматель критериям для получения субсидии, можно на сайте Налоговой службы, – достаточно ввести ИНН. Предприниматель должен входить в реестр МСП, работать в одной из пострадавших от пандемии отраслей, не быть банкротом или в состоянии ликвидации и не иметь долгов.

Требование «не иметь задолженностей на 1 марта 2020 года», введённое изначально, уже смягчено: налогоплательщик имеет право на субсидию, даже если у него была задолженность, но к моменту подачи заявления он ее погасил.

Также правительство РФ уточнило условие о количестве работников заявителя. В месяце, за который выплачивается субсидия, по сравнению с мартом 2020 года должно быть сохранено не менее 90 процентов сотрудников или сокращено не более одного человека, что актуально для маленьких организаций.

По результатам рассмотрения заявления в течение трех дней налоговый орган вынесет решение, и, если условия соблюдены, Федеральное казначейство перечислит деньги в банк (но не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия).

Уведомление о перечислении субсидии или сообщение об отказе в выплате заявитель получит тем же способом, каким направил заявление.

Узнать о ходе рассмотрения заявления можно через сервис ФНС России, личный кабинет налогоплательщика или уточнить по единому телефонному номеру налоговой службы 8-800-222-22-22.