В Кыштыме уровень безработицы вырос в два раза

Сегодня, 13:24 Категория: Экономика и бизнес

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Однако, как уточнили в центре занятости, это не связано с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране или массовым сокращением на предприятиях.

– У нас стало регистрироваться больше безработных сразу после того, как президент России Владимир Путин заявил об увеличении размера пособия для безработных в два раза, – поясняет директор центра занятости Кыштыма Ольга Маркина. – Однако это касается только тех, кто потерял работу после 1 марта 2020 года. Тем не менее, люди встают на биржу труда. На сегодняшний день статус безработного присвоен 418 гражданам. Уровень безработицы в нашем городе составляет 2,26 процента, тогда как он на протяжении многих лет был стабилен и не превышал одного процента.

Подать заявление на оформление статуса безработного можно только дистанционно – через портал Работа в России или через сайт Госуслуг.

Что касается работодателей, необходимо, чтобы каждый, у кого появляются вакансии, подавал данные о них в центр занятости. На сегодняшний день в базе центра имеется более трёхсот вакансий для жителей Кыштыма. Как и прежде, особенно востребованы врачи, швеи и представители других рабочих специальностей.