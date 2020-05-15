В Кыштыме на машиностроительном объединении сократили 18 работников

Сегодня, 13:08 Категория: Экономика и бизнес

224

0

С сегодняшнего дня, 15 мая, на Кыштымском машиностроительном объединении под сокращение попали 18 работников литейного производства.

– Как говорится в официальном документе, сокращение штата литейного цеха связано с уменьшением заказов на данную продукцию, – поясняет сайту «КР» директор центра занятости Кыштыма Ольга Маркина. – Из 18 теперь уже бывших работников только один – предпенсионного возраста. Все остальные – люди трудоспособного возраста.

С конца прошлого года те, кто попал под сокращение, работали в режиме неполного рабочего дня.