Жители Кыштыма смогут подать декларации позже. Перенесён срок декларационной кампании 2020 года
Сегодня, 15:06 Категория: Экономика и бизнес
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Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически –он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц.
Налоговым законодательством установлено, что отчитаться за полученные в 2019 году доходы граждане должны были до 30 апреля текущего года. Но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в рамках принимаемых правительством РФ мер по обеспечению устойчивого развития экономики, срок сдачи декларации по форме 3-НДФЛ гражданами продлевается до 30 июля 2020-го.
О том, каким образом можно подать декларацию и кто обязан это сделать расскажет заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №3 по Челябинской области Наталья Домашних.
– Наталья Валерьевна, напомните, какая категория граждан должна задекларировать свои доходы?
– В число лиц, обязанных в 2020 году декларировать полученные доходы, вошли такие категории, как индивидуальные предприниматели, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой. Кроме того, задекларировать доходы обязаны физические лица, получившие доходы от продажи имущества и автомобилей, находившихся в собственности налогоплательщика менее предельного срока владения, установленного статьёй 217.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Это пять лет – по жилым объектам и земельным участкам под ними, приобретённым после первого января 2016 года, три года – по жилым объектам и земельным участкам под ними, приобретённым до первого января 2016-го, иное нежилое имущество – гаражи, садовые домики, дачи, автомобили и другое имущество, от которого получен доход, а также доходы от выигрыша и сдачи имущества в аренду.
– В связи со сложившейся ситуацией срок предоставления декларации перенесён на 30 июля 2020 года, а как быть со сроком уплаты налога по НДФЛ?
– Постановлением правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020-го
№ 409, подписанным председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, установлены меры по обеспечению устойчивого развития экономики. В частности, срок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ перенесён, как вы уже сказали, на 30 июля 2020 года. Вместе с тем срок уплаты налога остался прежним – 15 июля 2020, и на этом хочется заострить внимание граждан.
– Этот срок касается граждан, которые хотят воспользоваться своим правом на получение имущественного и социального налоговых вычетов?
– Нет, предельный срок подачи декларации не распространяется на получение налоговых вычетов. В этих случаях направить декларацию можно в любое время в течение года. Однако стоит отметить, что налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2019 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок –не позднее 30 июля 2020 года.
– Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, каким образом можно направить декларацию до наступления срока с помощью интернет- сервиса?
– Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без скачивания программы по заполнению с возможностью последующего направления сформированной декларации, подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью. Её можно получить непосредственно в личном кабинете, в разделе «Профиль», во вкладке «Получить ЭП». Также нужно направить прилагаемый к налоговой декларации комплект документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России. Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» осуществляется с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте, которая формируется и выдаётся налоговым органом на основании заявления налогоплательщика. Кроме того, для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно использовать учётную запись пользователя Единого портала госуслуг, пройдя по ссылке «Вход с помощью ЕСИА» на сайте www.nalog.ru.
Для сведения
Теперь в приложении «Налоги ФЛ» пользователи устройств на платформах IOS и Android могут сформировать и направить декларацию 3-НДФЛ по наиболее распространённым жизненным ситуациям. Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо в разделе «обращения» выбрать его вид: заявить о доходе либо получить налоговый вычет, выбрать сценарий и пройти короткий опрос. Отличительная черта заполнения деклараций в мобильном приложении – возможность сформировать конечный документ, указав всего несколько значений. Если короткий сценарий не учитывает ситуацию пользователя, то приложение предложит пройти заполнение полной декларации в web-версии Личного кабинета.