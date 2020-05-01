Жители Кыштыма смогут подать декларации позже. Перенесён срок декларационной кампании 2020 года

Сегодня, 15:06 Категория: Экономика и бизнес

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Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически –он удерживается с заработной пла­ты. Но в ряде случаев физические ли­ца должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый ор­ган декларацию по налогу на доходы физических лиц.

Налоговым законодательством установле­но, что отчитаться за полученные в 2019 году доходы граждане должны были до 30 апреля текущего года. Но в связи со слож­ной эпидемиологической обстановкой и в рамках принимаемых правительством РФ мер по обеспечению устойчивого разви­тия экономики, срок сдачи декларации по форме 3-НДФЛ гражданами продлевается до 30 июля 2020-го.

О том, каким образом можно подать декла­рацию и кто обязан это сделать расска­жет заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №3 по Челябинской области Наталья Домашних.

– Наталья Валерьевна, напомните, какая категория граждан должна за­декларировать свои доходы?

– В число лиц, обязанных в 2020 году декларировать полученные доходы, вош­ли такие категории, как индивидуальные предприниматели, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практи­кой. Кроме того, задекларировать доходы обязаны физические лица, получившие доходы от продажи имущества и авто­мобилей, находившихся в собственности налогоплательщика менее предельного срока владения, установленного статьёй 217.1 Налогового кодекса Российской Фе­дерации. Это пять лет – по жилым объ­ектам и земельным участкам под ними, приобретённым после первого января 2016 года, три года – по жилым объектам и земельным участкам под ними, при­обретённым до первого января 2016-го, иное нежилое имущество – гаражи, са­довые домики, дачи, автомобили и другое имущество, от которого получен доход, а также доходы от выигрыша и сдачи иму­щества в аренду.

– В связи со сложившейся ситуацией срок предоставления декларации пере­несён на 30 июля 2020 года, а как быть со сроком уплаты налога по НДФЛ?

– Постановлением правительства Рос­сийской Федерации от 02 апреля 2020-го

№ 409, подписанным председателем правительства РФ Михаилом Мишусти­ным, установлены меры по обеспечению устойчивого развития экономики. В част­ности, срок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ перенесён, как вы уже сказали, на 30 июля 2020 года. Вместе с тем срок уплаты налога остался преж­ним – 15 июля 2020, и на этом хочется заострить внимание граждан.

– Этот срок касается граждан, которые хотят воспользоваться своим правом на получение имущественного и со­циального налоговых вычетов?

– Нет, предельный срок подачи декла­рации не распространяется на получение налоговых вычетов. В этих случаях напра­вить декларацию можно в любое время в течение года. Однако стоит отметить, что налогоплательщик, заявивший в налого­вой декларации за 2019 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок –не позднее 30 июля 2020 года.

– Учитывая неблагоприятную эпи­демиологическую обстановку, каким образом можно направить деклара­цию до наступления срока с помощью интернет- сервиса?

– Для пользователей сервиса «Лич­ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без скачива­ния программы по заполнению с воз­можностью последующего направления сформированной декларации, подписан­ной усиленной неквалифицированной электронной подписью. Её можно полу­чить непосредственно в личном каби­нете, в разделе «Профиль», во вкладке «Получить ЭП». Также нужно направить прилагаемый к налоговой декларации комплект документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России. Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» осуществляется с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте, которая форми­руется и выдаётся налоговым органом на основании заявления налогоплатель­щика. Кроме того, для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно использо­вать учётную запись пользователя Еди­ного портала госуслуг, пройдя по ссылке «Вход с помощью ЕСИА» на сайте www.nalog.ru.

Для сведения

Теперь в приложении «Налоги ФЛ» пользователи устройств на платформах IOS и Android могут сформировать и направить декларацию 3-НДФЛ по наиболее рас­пространённым жизненным ситуациям. Чтобы воспользоваться новой функцией, не­обходимо в разделе «обращения» выбрать его вид: заявить о доходе либо получить налоговый вычет, выбрать сценарий и пройти короткий опрос. Отличительная черта за­полнения деклараций в мобильном приложении – возможность сформировать конеч­ный документ, указав всего несколько значений. Если короткий сценарий не учитывает ситуацию пользователя, то приложение предложит пройти заполнение полной декла­рации в web-версии Личного кабинета.