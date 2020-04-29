Кыштым попал в число городов, где кризис преодолевается с наименьшими потерями

Сегодня, 12:21 Категория: Экономика и бизнес

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В Челябинской области определены муниципалитеты, которые с наименьшими потерями переживут кризис в период коронавируса. Рейтинг составлен на основе прогнозов специалистов различных сфер.



В пятёрке лидеров находится Кыштым. Вместе с нашим городом в списке указаны Карабаш, Магнитогорск, Усть-Катав и Челябинск.

В Кыштыме на душу населения приходится 66 рублей инвестиций предприятий, располагающихся в городе. Отмечается, что наличие инвестиций помогает избегать сокращения штата организаций, а в бюджет поступают налоговые сборы.



Эксперты называют основным инвестором в нашем городе – Кыштымский медеэлектролитный завод, который входит в состав холдинга «Русская медная компания».