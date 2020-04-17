Челябинская область получит 335 миллионов рублей на поддержку бизнеса

Сегодня, 14:26 Категория: Экономика и бизнес

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Предприниматели смогут рассчитывать на выплаты при сохранении 90 процентов сотрудников.

Губернатор челябинской области Алексей Текслер озвучил, как в регионе будут выполняться меры поддержки работодателей, Для того, чтобы получить поддержку от государства, в компании должны быть уволены не более 10 процентов сотрудников. Сами выплаты будут рассчитываться исходя из числа работников на 1 апреля. Как пояснил Алексей Текслер, для реализации программы была отправлена заявка на 335 миллионов рублей.

– Всё это будет происходить в дистанционном режиме. Нужно написать только заявление, указать информацию: свои паспортные данные, место прописки, место прошлой работы. Далее вся информация уточняется. До конца месяца, в соответствии с поручением президента она будет завершена, определены правила, мы отработаем заявку, получим средства и эти выплаты начнём, – заявил Алексей Текслер.

Напомним, что по данной инициативе каждый работник пострадавшей компании получит возможность претендовать на один минимальный размер оплаты труда в апреле и мае. Данная сумма составляет 12 130 рублей.

Источник: 1obl.tv