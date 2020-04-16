В Кыштыме появился дезинфицирующий спрей местного производства

Вчера, 11:19 Категория: Экономика и бизнес

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Изготовление одного из самых востребованных сегодня товаров – дезинфицирующего раствора – освоили в ООО «Джойторг», созданном на базе медицинского центра аптечной сети «Здоровье».

Дезинфицирующий раствор для обработки рук и поверхностей под названием «Здоровье» выпускается кыштымским предприятием во флаконах объёмом в 0,5 литра и 1 литр. Стоимость – от 200 до 375 рублей. Приобрести его можно во всех магазинах и аптеках ИП Гармс.