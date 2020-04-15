Предприниматели из Кыштыма позаботились об обитателях Павлиньей фермы

Сегодня, 13:14 Категория: Экономика и бизнес

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Индивидуальный предприниматель, руководитель кыштымского отделения партии «Родина» Виталий Прохоров в один из выходных дней, незадолго до объявления режима обязательной самоизоляции, решил посетить с семьёй Павлинью ферму в селе Кузнецкое.

Но к тому времени она оказалась уже закрыта для посетителей. Кстати, жизнь подопечных фермы напрямую зависит от количества гостей, ведь практически все вырученные за входные билеты или мероприятия деньги идут на закупку кормов.

Прохоров решил помочь животным, и от партии «Родина» приобрёл корма – кукурузу, горох, овёс, пшеницу… К благому делу подключился и ещё один кыштымский предприниматель Олег Цаплин, который как раз занимается реализацией комбикормов.

– Вскладчину мы загрузили в машину более тридцати мешков корма, – сказал сайту «КР» Виталий Прохоров. – Этого хватит обитателям фермы на полтора-два месяца.

Если у кого-то тоже есть желание и возможность помочь Павлиньей ферме, то её подопечные – поросята, олени, павлины, страусы и многие другие – будут за это очень благодарны.