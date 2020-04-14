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В Кыштыме полностью завершено строительство девятиэтажного дома

Сегодня, 14:56 Категория: Экономика и бизнес
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Вчера разрешение на ввод в эксплуатацию последней, третьей секции, жилого дома № 99 на улице Свердлова, получила компания-застройщик из Озёрска.

 

Первая и пока единственная в нашем городе девятиэтажка состоит из трёх жилых секций. В доме 104 квартиры, из них 35 однокомнатных, 36 двухкомнатных и 33 – трёхкомнатных. Наиболее «ходовые» – двухкомнатные – площадью около 70 квадратных метров, с просторной кухней в 12 «квадратов».

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Теги: Кыштым строительство

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