В Кыштыме депутаты приняли решение о снижении ставки по единому налогу на вменённый доход в два раза

Сегодня, 11:31 Категория: Экономика и бизнес

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На прошлой неделе депутаты Собрания Кыштымского городского округа приняли меру поддержки для малого бизнеса. Речь идёт о ставке по единому налогу на вменённый доход. Для индивидуальных предпринимателей Кыштыма он снижен в два раза – с 15 до 7,5 процента. Пониженная ставка будет действовать до конца 2020 года.

Как сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям, начальник управления стратегического развития и привлечения инвестиций Алексей Заикин, под эту меру поддержки подпадает весь малый бизнес.

Это касается индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют следующие виды деятельности – зрелищно-развлекательную, предоставление услуг по дневному уходу за детьми, ремонта компьютерной и бытовой техники, химчистки, парикмахерские, салоны красоты, гостиницы, пункты общественного питания, а также организации, занимающиеся перевозкой грузов и пассажиров.