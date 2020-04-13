Предприниматели Челябинской области получают антикризисную поддержку

Сегодня, 11:17 Категория: Экономика и бизнес

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По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера для малого и среднего бизнеса вступили в силу новые меры антикризисной поддержки. Благодаря этому получится сохранить рабочие места.



Предпринимателям реструктуризировали полученные ранее в «Территории Бизнеса» льготные микрозаймы, снизив процентную ставку до 1 процента и отсрочив платежи по основному долгу на полгода. Это позволит предприятиям восстановить финансовые потери, понесённые из-за последствий пандемии коронавируса.



На сегодняшний день в «Территории Бизнеса» предпринимателям доступны четыре льготных финансовых продукта по линии поручительств и микрозаймов. В приоритете – предприятия, обратившиеся за поддержкой для сохранения рабочих мест и погашения заработной платы.

Одиннадцать предпринимателей уже воспользовались антикризисными финансовыми продуктами. Полученная поддержка поможет им сохранить 239 рабочих мест.



Вся актуальная информация об антикризисных мерах поддержки, действующих в регионе, размещена на сайте «Территории Бизнеса».

Горячая линия для предпринимателей 8-800-350-24-74 работает ежедневно, с 8:00 до 20:00.

Работа «Территории Бизнеса» осуществляется в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».