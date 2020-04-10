Малый и средний бизнес исключён из плана проверок Управления Росреестра

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Как передали сайту «КР» в пресс-службе Управления Росреестра по Челябинской области, в соответствии с произошедшими в законодательстве изменениями, из планов проверок государственного земельного надзора исключены контрольно-надзорные мероприятия в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

Федеральным законом № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», вступившим в силу 01.04.2020, внесены изменения в статью 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В частности, предусмотрено, что с 1 апреля по 31 декабря этого года не проводятся проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Исключением станут проверки, основанием для которых является причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 существенно расширен круг лиц, в отношении которых не проводятся контрольно-надзорные мероприятия. Теперь к ним также отнесены и некоммерческие организации, среднесписочная численность работников которых в 2019 году не превысила 200 человек, за исключением политических партий и некоммерческий организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Таким образом, в отношении всех обозначенных лиц в 2020 будут проводиться только внеплановые проверки и только по указанному выше основанию. Их проведение должно быть согласовано с органами прокуратуры. Отметим, что внеплановые надзорные мероприятия, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, также будут осуществляться по согласованию с прокуратурой.

На законодательном уровне дополнительно определено, что при поступлении в орган государственного земельного надзора ходатайств об отсрочке сроков исполнения ранее выданных предписаний будет принято решение о продлении сроков, за исключением предписаний о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Напоминаем также, что в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции до 1 мая текущего года Управлением Росреестра приостановлено проведение всех плановых и внеплановых проверок государственного земельного надзора. Здесь также действует уже неоднократно упоминавшееся исключение: если основанием для внеплановой проверки послужило сообщение о каких-либо нарушениях, которые угрожают жизни и здоровью граждан, то такая проверка будет проведена.